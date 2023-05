7 giorni di Tempostretto tv, dalla cripta del Duomo alla pulizia delle spiagge VIDEO - Tempostretto

II meglio dei nostri servizi dal 15 al 20 maggio: recupero culturale, inclusività, nuovi spazi al servizio della comunità, ambiente e cura del territorio i temi

montaggio e riprese di Silvia De Domenico

MESSINA – Che settimana è stata quella dal 15 al 20 maggio? Si è aperta, come servizi di Tempostretto tv, con una buona notizia: l’avvio dei lavori per il recupero della cripta del Duomo. Una scommessa vinta anche del nostro giornale, con una campagna mediatica che ha visto un’efficace sinergia tra media, cittadini e istituzioni. Ancora lavori in corso: abbiamo fatto il punto con l’assessore Francesco Caminiti sullo stato delle cose a Villa Dante.

“Per noi l’inclusione è qualcosa senza cui non si può vivere”: sono le parole, invece, dello studente Pasquale Mollo, del liceo La Farina, in occasione dell’iniziativa del villaggio dell’inclusività, contro ogni pregiudizio. Dai diritti alla cura del nostro territorio, partendo dalle nuove generazioni, s’avvicina la seconda edizione di “Tempo di ambiente”, l’iniziativa promossa dalla società editrice Tempostretto per pulire le spiagge cittadine.

Il 5 giugno coinvolgerà gli studenti di alcune scuole medie e superiori di Messina, mentre il 10 giugno saranno coinvolti i cittadini. Chiunque potrà partecipare, basterà armarsi solo di buona volontà perché a fornire guanti e sacchi ci penserà Messina Servizi e i cappellini li regalerà Tempostretto.

