7 giorni di video news. Messina precaria tra caos e rifiuti - Tempostretto

La settimana di Termpostretto dal 27 febbraio al 4 marzo

montaggio di Silvia De Domenico, servizi di Matteo Arrigo e Silvia De Domenico

MESSINA – 7 giorni di videonews dal 27 febbraio al 4 marzo. Dai reati ambientali e l’impegno della polizia municipale, giorno e notte, con l’amministrazione comunale e Messina Servizi, all’idea e il progetto di ricavare energia dall’acquedotto. Da una parte, dunque, la lotta ai comportamenti incivili, con le discariche a cielo aperto; dall’altra parte, una Messina creativa che scommette su un futuro alternativo e sostenibile.

L’emergenza impianti sportivi e il futuro dei laureati

E, a proposito di futuro, ecco i giovani dell’Università in occasione del “Recruiting Day” per mettere in contatto i laureati e laureandi con le imprese, tra emozioni e voglia di mettersi in gioco. Ma non dimentichiamo le croniche carenze che affliggono il nostro territorio, come la mancanza di una strada lì dove si trova un campo da rugby a Sperone. E, a proposito di impianti sportivi, il Pala Russello potrebbe essere un gioiello ma non mancano i problemi come la carenza di luci.

Non solo problemi: abbiamo ripreso la cerimonia di ricordo dei caduti della Batteria Masotto in occasione del 162esimo anniversario dell’Unità d’Italia, prima d’immergerci di nuovo nel caos dei lavori per la pista ciclabile in via Consolare Pompea e nel traffico dovuto alla chiusura due giorni della galleria San Jachiddu. Ma non abbiamo neppure dimenticato l’importanza della bellezza di cui riappropriarci, come lo spazio del Forte Castellaccio. Uno spazio da rivitalizzare, se il progetto andrà in porto, come spiega l’assessore comunale Enzo Caruso.

Articoli correlati