A caccia della cometa verde sui cieli dello Stretto, ecco come osservarla VIDEO - Tempostretto

I consigli utili dell'astrofotografo messinese Salvo Cucinotta in questo video

di Daniele Ingemi, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

Si tratta del più grande evento astronomico di questo 2023, appena iniziato. Dopo ben 50.000 anni sarà possibile osservare sui nostri cieli la famosa Cometa verde, nome scientifico “C/2022 E2 ZTF”. Si tratta di un evento astronomico davvero significativo, se pensiamo che l’ultima apparizione è avvenuta durante il Paleolitico superiore, nell’Età della Pietra, ai tempi dei Neanderthal.

Lo spettacolare scatto della Cometa verde realizzato dall’astrofotografo messinese Salvo Cucinotta dalla sua postazione nel terrazzo di casa.

In compagnia dell’astrofotografo messinese, Salvo Cucinotta, andiamo a caccia della Cometa verde sui cieli dello Stretto di Messina, dando dei consigli utili a tutti coloro che in queste fredde serate invernali vorranno osservare l’astro celeste. Se si va in un luogo buio, senza alcuna fonte d’inquinamento luminoso (come in una campagna o in montagna), la Cometa può essere vista pure con un semplice binocolo, puntando poco sopra la stella polare, verso nord.

Foto dell’astrofotografo messinese Salvo Cucinotta.