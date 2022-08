Acr Messina, presentato il nuovo sponsor è "Coop-Gruppo Radenza" VIDEO - Tempostretto

Presentato lo sponsor che apparirà sulle maglie del Messina. La società e il Gruppo Radenza vogliono: "Riportare allo stadio un'atmosfera di festa che coinvolga il territorio"

MESSINA – Presentata alla Feltrinelli la maglia del Messina in cui campeggia il nuovo sponsor Coop – Gruppo Radenza. La conferenza stampa è servita anche a spiegare le mosse della società per riavvicinare le persone allo stadio e costruire intorno alla partita una festa per tifosi e famiglie, idea che lo sponsor ha già sposato.

“Dopo 5 anni siamo meno soli” ha detto il presidente Sciotto aprendo l’incontro e presentando il marchio Coop – Gruppo Radenza che accompagnerà il campionato dell’Acr Messina per il prossimo anno. Il gruppo è leader nel settore della grande distribuzione sarà il main sponsor che apparirà sulle maglie biancoscudate. «Si tratta di un marchio di prestigio e rilevanza regionale – ha detto il presidente del Messina, Pietro Sciotto – un binomio all’insegna dei valori dello sport, della passione per il calcio e volontà comune di far crescere l’entusiasmo e il senso di appartenenza al territorio».

«Ci riempie di orgoglio poter essere al fianco, in questa stagione, di un sodalizio sportivo così prestigioso – ha dichiarato Danilo Radenza -. È dovere della classe imprenditoriale sostenere realtà importanti e propositive come quella dell’Acr Messina per favorire i valori dello sport. La scelta di sostenere l’Acr Messina è animata dalla volontà di sostenere anche un territorio come quello del messinese che sta dimostrando di apprezzare l’impegno del nostro gruppo contribuendo ad alimentare la nostra ferma volontà di creare sempre migliori opportunità di acquisto per la clientela siciliana».

Il direttore generale Manfredi: “Bentornato Messina”

Nel corso della conferenza stampa il direttore generale Manfredi ha spiegato l’intenzione della società di costruire intorno alla partita uno spettacolo e l’idea, subito condivisa dal nuovo sponsor, di avvicinare il territorio alla squadra è incentivata dalle iniziative riguardanti le agevolazioni per le scuole calcio e i settori giovanili. Per la partita contro il Crotone ingresso ad 1€ per chi ha meno di 15 anni. Per accedere a questi biglietti bisognerà scrivere a “iniziativespeciali@acrmessina1900.it”.

La prevendita non è ancora iniziata perché come spiega il presidente Sciotto non è ancora arrivata l’autorizzazione dalla Commissione che si riunirà nei prossimi giorni, un po’ troppo a ridosso della prima di campionato. “Il Crotone che fino a due anni fa era in Serie A ci ha chiesto 800 biglietti, al momento stiamo aspettando per poter aprire le prevendite“. In questo discorso di ritardi rientra anche la tribuna B che è agibile, ma mancano i dispositivi di sicurezza. Nessun problema però fa sapere la società, perché gli abbonati a quel settore per il momento potranno assistere alle partite in tribuna A.

Scarso, Gruppo Radenza: “Che torni la festa allo stadio”

“Non è un accordo economico, o almeno non solo – ha spiegato il responsable marketing di Coop-Gruppo Radenza, Enzo Scarso – quello tra famiglia Radenza e Messina calcio, ma un incontro finalizzato a sviluppare il territorio insieme ognuno con le proprie competenze e facendo ognuno la propria parte. Occorrono iniziative concrete e faremo delle sperimentazioni sul campo insieme alla società sportiva. Tornare allo stadio e vivere l’atmosfera di festa è l’obiettivo”.

Il gruppo Radenza è tra i tre più importanti player in Sicilia con oltre 2000 dipendenti. Rappresenta una importante realtà economica ed imprenditoriale del territorio siciliano. Nella città di Messina ha 6 punti vendita ubicati in: piazza XX settembre, via Calabrella, via Pietro Castelli, via Cesare Battisti, via Del Fante e via Catania.

