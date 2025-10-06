Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO

In carrozzina, sovrappeso, con la sclerosi multipla da quasi 20 anni. Ma per lo Stato può lavorare. La storia di Silvana

Servizio di Silvia De Domenico e Alessandra Serio

Andare al lavoro per Silvana è come scalare le montagne russe. Sulla sedia a rotelle da anni, ha la sclerosi multipla che, di mese in mese, le toglie un pezzettino di autonomia in più. Ma per lo Stato può andare a lavorare. Così, la donna è costretta a disagi e umiliazioni continue. Perché per scendere da letto al mattino ha bisogno di assistenza, ha bisogno di aiuto per andare in bagno, lavarsi, vestirsi, uscire di casa e arrivare all’ufficio della Motorizzazione dove è impiegata come centralinista.

Una giornata a ostacoli

Anche qui, se ha bisogno di andare in bagno deve affidarsi al buon cuore dei colleghi e, siccome la malattia avanza e compromette anche le facoltà mentali, racconta lei, di giorno in giorno è sempre più complesso anche rispondere al telefono e rapportarsi correttamente con i clienti. Sino ad oggi, però, la sua richiesta di invalidità civile non è stata accettata e qualche giorno fa, allo scadere della malattia, è dovuta tornare a lavoro. In quali condizioni lo mostrano il video e le foto e lo racconta lei nell’intervista. In ufficio non ci sono barriere architettoniche, è vero, ma arrivarci è comunque una impresa e servono ogni giorno un’ambulanza privata e due addetti, all’andata e al ritorno.

Invalida? Manco per sogno

La sua trafila comincia nel 2023. Con il covid infatti le sue condizioni peggiorano notevolmente e Silvana ad un certo punto non può più guidare, non rinnova la patente, si trova inchiodata alla sedia a rotelle e sempre più sovrappeso.

La prima visita con la commissione medica di Palermo le riconosce non l’invalidità ma sei mesi di aspettativa. Poi, sempre più in difficoltà, per restare a cada produce certificati di malattia ogni mese. La seconda commissione medica, che la visita a Catania, risponde che è comunque abile al lavoro che è assegnato. Lei proprio non ce la fa, invece, e di mese in mese supera i 18 mesi di malattia, così cominciano a ridurle lo stipendio. Anche a terza commissione medica, a Palermo, rigetta la domanda di invalidità: “non è inabile al lavoro”, deve lavorare altri 7 anni fino all’età pensionabile. La pensione causa malattia? Deve essere paralizzata a letto per ottenerla.

Una quotidianità fatta di disagi e umiliazioni

Così lo scorso 1 ottobre è tornata a lavoro. Servono 3 operatori forzuti per gestirle tra andare e tornare dal lavoro, una persona che la alza dal letto, la lava, la veste e la prepara la mattina presto. Sulla sedia a rotelle la portano fuori dall’uscio di casa, le fanno scendere e salire la scala che separa il piano dal suo appartamento dal piano terra, la caricano in ambulanza, la portano in ufficio. Poi il ritorno a fine turno. Tutto a sue spese. Poi, anche la sua quotidianità è affidata al buon cuore di chi ha intorno per le fa le faccende di casa, la farmacia, il dottore e tutte le altre incombenze.