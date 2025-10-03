Al via gli UnimeGames, “lo sport è gioia e condivisione” VIDEO

Fino al 5 ottobre una manifestazione a Messina con 250 squadre e 8oo partecipanti. Al microfono Luca Famà, presidente di "Crescendo"

MESSINA – Gli UnimeGames a Messina da oggi fino al 5 ottobre. Con l’inaugurazione di stamattina, al Palazzetto dello sport del Cus, ha preso il via la manifestazione. A seguire si darà il vero e proprio inizio alle competizioni, che coinvolgeranno 250 squadre per un totale di 800 partecipanti e che appartengono ai diversi dipartimenti dell’Università degli Studi di Messina.

Unimegames 2025

Le discipline in gara per questa edizione sono: il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il tennis doppio misto, e il nuoto a staffetta 4×50. Una novità di questo anno è l’introduzione delle gare d’atletica che si svolgeranno presso l’impianto Cappuccini nella mattinata di sabato 4 ottobre, in contemporanea al proseguo dei tornei iniziati la giornata precedente.

“Ogni anno è sempre più emozionante poter creare tutto questo grazie all’aiuto di tutti gli enti che ci supportano costantemente e ci hanno aiutato a realizzarlo. L’augurio è quello di poter spendere tutti delle giornate di divertimento, condivisione e spensieratezza, potendo rendere felici tutti”, evidenzia Luca Famà, presidente dell’associazione “Crescendo”, che organizza l’evento con Università di Messina e Ssd (Società sportiva dilettantistica) Unime.

“La cittá ha bisogno di questo e ha bisogno di voi studenti. Questo evento rappresenta unità e armonia tra i diversi dipartimenti, un momento di socializzazione e divertimento”: così a sua volta il sindaco di Messina Federico Basile.

La manifestazione si concluderà domenica 5 ottobre, con lo svolgimento dell’UniMeRun, gara di corsa aperta a tutti, che avrà luogo lungo le vie del centro nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e Via Garibaldi all’incrocio col Viale Boccetta. Nel pomeriggio, invece, avranno luogo le finali delle maggiori competizioni con le relative premiazioni presso gli impianti sportivi della Cittadella sportiva Unime.

Testo e video intervista con Luca Famà di Cristiano Piccione, progetto “L’estate addosso”