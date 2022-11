Alcol test, controlli della Polizia metropolitana. Sei auto su 73 senza revisione - Tempostretto

Il sindaco Basile: "Un segno d'attenzione per la prevenzione, che va intensificata"

MESSINA – Etilotest, ieri sera, lungo il Corso Cavour e in via Garibaldi. Ad eseguirlo, la Polizia Metropolitana, sotto le direttive del comandante Daniele Lo Presti. Una operazione nel segno della prevenzione e del controllo del territorio. Con l’attenzione particolarmente puntata su chi si mette alla guida con pre-test e in caso di positività con l’etilometro. I controlli si sono conclusi in nottata. Complessivamente sono stati controllati 73 veicoli e 60 persone sono state sottoposte ad etilotest. Tra loro, un positivo al quale è stata ritirata la patente in quanto maggiore di 0, 5 (ma inferiore a 0,8 g/L). Sei i veicoli sospesi, in quanto circolavano a bordo di auto non sottoposte a revisione. Una patente è stata ritirata perché scaduta. Nel corso dell’operazione sono state inoltre elevate sanzioni per mille e 739 euro e decurtati 10 punti da patenti.

I controlli preventivi saranno intensificati

Il posto di blocco del 2 novembre 2022

Per la prima volta viene utilizzato dalla polizia metropolitana lo strumento dell’etilometro. Nel 2022 ne sono stati comprati due, che saranno sottoposti a turno a verifica annuale. Per il sindaco della Città metropolitana Federico Basile “si tratta di un’attività condivisa con il comandante. Una atttività di controllo e prevenzione necessaria e importante che dobbiamo intensificare”. Un mercoledì sera tranquillo, per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, ma con un preciso segnale di un’azione che, come specifica il primo cittadino, sarà svolta costantemente.

Tutti i nuovi strumenti a disposizione della polizia metropolitana

Il comandante della Polizia metropolitana Daniele Lo Presti

In più, con una determina, la polizia metropolitana si sta dotando di centrale operativa e camera di sicurezza all’interno dei locali del Comando di via Don Orione, con video per il controllo sullo schermo, bodycam (telecamera portatile che gli agenti indossano) e due moto civetta. E’ già in funzione e viente utizzata, invece, l’app targa fast per ricostruire tutte le informazioni sull’intestatario del veicolo, con tanto di effigie forografica. Strumenti importanti per una azione più efficace.

CARMELO CASPANELLO

Video di Marco Olivieri