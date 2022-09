Amici a 4 zampe, come salvare i gatti dei nostri cortili e delle colonie VIDEO - Tempostretto

A tu per tu con il responsabile del servizio anti randagismo del Comune di Messina, che dice: "Giù le mani dalle colonie feline"

Di Alessandra Serio, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Come sterilizzare i gatti delle colonie feline, come aiutare i gatti abbandonati, come aiutare i volontari e le istituzioni a ridurre il fenomeno del randagismo.

Non solo cani, cioè: il Comune di Messina offre tanti servizi anche per i gatti liberi sul territorio, molti dei quali vivono in vere e proprie colonie nei cortili e nelle aree verdi dei condomìni.

Spiega come fare Michelangelo Restuccia, responsabile del servizio randagismo del Comune di Messina, che lancia un appello agli amministratori di condominio: “Giù le mani delle colonie feline”.

