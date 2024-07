A piazza Duomo tutto pronto per la prima serata Rds. Attese 7000 persone VIDEO

Tutti i locali della zona hanno liberato il suolo pubblico da dehors, tavoli, sedie e ombrelloni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto pronto per la prima serata dell’Rds Summer Festival. L’evento torna per la seconda volta a Messina. Quest’anno una location diversa, non più la cornice dello Stretto dell’arena di Capo Peloro ma piazza Duomo. In pieno centro città sono attese 7000 persone a serata, quelle che sono riuscite a registrarsi e accreditarsi per il concerto.

Piazza Duomo è stata liberata da ogni arredo per ragioni di sicurezza. Il dipartimento comunale competente ha fatto rimuovere le panchine presenti all’interno dell’area pedonale. A tutte le attività commerciali della zona è stato chiesto, tramite ordinanza, di togliere tutte le strutture presenti sul suolo pubblico. Per due sere bar e ristoranti lavoreranno senza dehors, tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere.

Grande attesa per Coma Cose, Gaia e Tony Effe e Alessandra Amoroso

Due serate musicali che hanno attirato a Messina persone provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Il pubblico di Rds affollerà la piazza a partire dalle 18.30 e lo spettacolo inizierà alle 21. Gli artisti più attesi per la prima serata sono il duo dei Coma Cose con l’ultima uscita “Malavita” e la nuova hit dell’estate “Sesso e samba” di Gaia e Tony Effe. E poi Boro, Cioffi, Dotan e Benjamin Ingrosso. Domani, sabato 13 luglio, la festa continuerà con l’attesissima Alessandra Amoroso, Clara, Olly, Alfa e Arisa. A condurre le due serate la speaker radiofonica Petra Loreggian.

