Anno nuovo discarica vecchia all'isolato 13: era stata bonificata a dicembre VIDEO - Tempostretto

Il 2023 a Giostra inizia con i soliti rifiuti abbandonati sulla strada

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Lo scorso 18 dicembre abbiamo documentato un intervento di pulizia straordinaria da parte degli operatori di Messina Servizi (qui il video). Proprio durante la bonifica della strada vicina all’Isolato 13 (a Giostra) una donna aveva tentato di disfarsi di un vecchio albero di Natale. Gli agenti del reparto ambientale della Polizia municipale, già sul posto, invitavano la donna a riportare in casa i suoi rifiuti e a conferire regolarmente nel giorno previsto dal calendario del porta a porta.

Due settimane dopo la bonifica una nuova discarica

Ma sono bastate sole due settimane per vedere formarsi una nuova discarica sulla strada. Il nuovo anno nel quartiere comincia come era finito il vecchio: nel degrado. I soliti cittadini, che si rifiutano di differenziare regolarmente, giorno dopo giorno alimentano la discarica. Sacchetti di rifiuti e anche ingombranti: tutto accatastato sul ciglio della strada che collega il viale Giostra alla vicina via Palermo.

“Alcuni cittadini non vogliono proprio fare la differenziata”

“Alcuni cittadini non la vogliono fare”, raccontava amareggiato l’ispettore Cosimo Petitto, del reparto reati ambientali del Comune di Messina. “Abbiamo consegnato i mastelli casa per casa e spiegato come fare correttamente la differenziata. Purtroppo c’è una parte di loro che non la vuole fare. E’ proprio una condizione sociale che non cambia“.

Una condizione che non è cambiata nemmeno con l’inizio del nuovo anno.

