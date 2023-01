Atm. Campagna: "Da qui a fine marzo saremo inondati di nuovi bus" VIDEO - Tempostretto

Saranno una trentina, tra i nuovi snodati, quelli provenienti da Germania e Francia e gli 8 piccoli elettrici

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Matteo Arrigo



MESSINA – “Stiamo andando avanti, sia con la riqualificazione delle vetture sia con le assunzioni, scorrendo la graduatoria”. Il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, ha fatto un punto generale sul momento dell’azienda alla presentazione della quarta vettura riqualificata già in funzione sulla linea del tram. “Stiamo continuando, non è niente di straordinario – prosegue Campagna – a meno che non si consideri straordinario fare le cose come vanno fatte. Forse nel passato non è stato così, ora ci stiamo provando con regolarità e penso che il risultato, i numeri in costante crescita in termini di viaggiatori, biglietti e abbonamenti, ci fa ben sperare”.

“Siamo diventati affidabili”

“Siamo diventati affidabili – continua Campagna -. Ricordo quando arrivai in Atm, avevo pomeriggi da incubo. Mi chiamavano dal centralino dicendomi che le persone restavano al capolinea perché mancavano i mezzi per riportarli nei villaggi. Poi mi chiamavano la polizia o i carabinieri dicendo che le persone stavano protestando e non sapevano cosa fare. Il quadro era questo. Oggi riceviamo messaggi dai cittadini che ci segnala un ritardo di 5 o 10 minuti o bus in anticipo, ma non abbiamo più quei problemi, siamo affidabili e le corse le facciamo, salvo possibili guasti”.

“Saremo inondati di nuovi mezzi”

In una fase di conflitti con i sindacati, l’azienda insiste su alcuni risultati e le organizzazioni hanno registrato dei passi in avanti, revocando lo sciopero (“Ma la pace non è ancora siglata”). Evidenzia il presidente: “Abbiamo raggiunto uno standard importante e dobbiamo fare ancora di più. Vedrete che da qui al 30 marzo al primo di aprile massimo saremo inondati da nuovi mezzi. Ci sarà un arrivo importante di circa 30 autobus, compresi i 4 snodati. Altri partono dalla Germania o dalla Francia, altri sono stati collaudati e altri ancora verranno immatricolati a Roma e raggiungeranno poi Messina. Stiamo lavorando. Acquisteremo gli 8 bus elettrici molto piccoli con tecnologia Bmw e siamo soddisfatti, l’aggiudicazione ci sarà martedì in consiglio d’amministrazione. E tra qualche settimana partiremo con l’automazione dei parcheggi. Rinnovata quella esistente e fatta nuova dove manca”.

Articoli correlati