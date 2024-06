Atm festeggia “4 anni di progressi” e arrivano “78 nuovi bus elettrici entro il 2026” VIDEO

Il presidente Giuseppe Campagna annuncia novità e sottolinea i risultati raggiunti dall'azienda. Con lui Basile e Mondello

MESSINA – “La precedente azienda aveva 80 milioni di debiti. Da 4 anni c’è una partecipata che funziona”. Atm festeggia i suoi “4 anni di progressi” con le parole soddisfatte del sindaco Federico Basile, al fianco del presidente di Atm Giuseppe Campagna e del vicesindaco e assessore competente Salvatore Mondello. E nell’esprimere la propria soddisfazione per quanto fatto, si guarda anche al futuro con i 78 bus elettrici in arrivo entro il 2026 annunciati dal presidente della partecipata.

Basile ha spiegato che la “nuova” Atm “è quella che doveva essere. Oggi ci sono 150 autobus e altri 78 in arrivo. L’efficienza è stata raggiunta grazie all’ex sindaco Cateno De Luca, fatemelo dire anche se siamo in campagna elettorale”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Il punto debole il tram? È stato concepito in maniera sbagliata ma, con l’avvio dei lavori di riqualificazione tranviaria, cerchiamo di invertire la rotta”.

I primi nuovi bus entro agosto

Al suo fianco Mondello ha evidenziato: “Risultati ineccepibili. Io ho seguito proprio la nascita dell’azienda. Ci abbiamo creduto. Dal 2018 è partita una rivoluzione della mobilità”. E ai giornalisti Campagna ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo lanciato un po’ di anni fa una sfida e ci siamo posti obiettivi ambiziosi, eravamo noi per primi a dirlo. Non ci siamo fatti mancare niente, nemmeno la pandemia, ma oggi abbiamo raggiunto gran parte degli obiettivi prefissati. Oggi abbiamo una flotta notevolmente potenziata, siamo partiti con 65 autobus nel 2020 e oggi ne abbiamo 150 che sono peraltro in gran parte bus green. Ora abbiamo questo pacchetto del Pnrr con altri 78 autobus elettrici in consegna. I primi arriveranno entro agosto”.