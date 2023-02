Basile e Croce: "Contro il dissesto idrogeologico regia unica tra Comune e Regione" VIDEO - Tempostretto

Sopralluoghi di sindaco e commissario a Galati Marina, Mili e Santa Margherita, tra emergenze e interventi strutturali

MESSINA – Danni da maltempo. Giornata di sopralluoghi, quella di domenica 12 febbraio, nelle zone di Galati Marina, Mili e Santa Margherita. Il commissario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce e il sindaco Federico Basile hanno insieme verificato i problemi, prima di annunciare la fine dei lavori nel torrente Bisconte-Cataratti. In video, interviste con il commissario e il sindaco. Entrambi evidenziano la necessità di una “sinergia istituzionale e una cabina di regia unica, fra istituzioni, per contrastare il dissesto idrogeologico con interventi strutturali. Comune, Regione e Protezione civile, ogni settore con le proprie competenze. L’erosione e il cambiamento climatico ci pongono di fronte a tante emergenze. Senza la barriera predisposta a Galati, ad esempio, il mare avrebbe fatto ancora più danni”. E il sindaco ha annunciato il completamento dell’opera di prevenzione proprio a Galati, inserito nella programmazione Pon Metro Messina Plus 2021-27, e una serie d’interventi contro il dissesto, da inserire sempre nella programmazione.

Federico Basile

Basile: “Definiamo un piano d’interventi integrati”

Sottolinea Basile: “A seguito delle violente mareggiate che hanno interessato nei giorni scorsi il versante jonico del Comune di Messina, gli uffici comunali stanno procedendo alla quantificazione dei danni e alla verifica della tenuta degli interventi eseguiti a difesa della linea di costa. Nonostante si prenda atto dell’utilità degli interventi realizzati nella zona in argomento, senza dei quali si sarebbero registrati danni ben più rilevanti, urge definire un piano che possa portare a un equilibrio stabile del tratto di costa interessato e che tenda al monitoraggio costante”.

E ancora: “Questo piano deve definire, con estrema urgenza, le priorità d’intervento per opere di messa in sicurezza immediata, anche al fine di ripristinare alcuni tratti di barriere e pennelli danneggiati dall’eccezionale ondata di maltempo. Serve una spesa programmata secondo le azioni di completamento da prevedere. Anche il Comune di Messina ha inserito, tra le somme a disposizione delle programmazioni extra bilancio di prossima attuazione, rilevanti risorse”.

Croce: “Gli interventi a Galati e Santa Margherita e la sinergia istituzionale decisiva per ottenere risultati”

Maurizio Croce

Rileva il commissario Croce: “Si erano fatti degli interventi, soprattutto nella parte di Galati. Altrimenti i danni sarebbero stati peggiori. C’è tanto da fare, certo. In una zona, quella jonica, in cui ci siamo sempre preoccupati che ci fossero delle barriere che difendessero il lungomare dallo scirocco, abbiamo avuto una mareggiata di levante. Un vento totalmente diverso da quelllo che ci si aspettava. Bisogna intervenire sia sul piano dell’urgenza, sia per mitigare ciò che si è creato. In ogni caso, abbiamo il completamento dell’ultimo tratto tra Galati e Santa Margherita. Un progetto già esecutivo e che verrà posto in gara in questa settimana (metà febbraio 2023, n.d.r.). E abbiamo l’intervento sempre a Galati per ripristinare ciò che è stato danneggiato dalla mareggiata. Il tavolo istituzionale proposto dal sindaco? Un’idea vincente, se si mettono attorno al tavolo tutte realtà che hanno varie competenze, prova ne sia che oggi (domenica 12 febbraio, n.d.r.) siamo qui per i sopralluoghi. E a Bisconte ultimiamo un cantiere grazie alla sinergia tra ufficio del commissario e Comune di Messina. La sinergia istituzionale è fondamentale in tutti gli ambiti”.

i danni da mareggiata

