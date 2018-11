Biondi: "Il cammino è lungo, non è finita. Ci crediamo". VIDEO

Allenamento mattutino per il Messina oggi sul sintetico del Marullo di Bisconte. Lo staff tecnico guidato da Oberdan Biagioni ha fatto svolgere una seduta tecnico-tattica. Lavoro differenziato per Ba e Sarcone. Sono rimasti fermi Meo, Ragone e Cossentino. Il difensore ha effettuato l’esame strumentale dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa. Il riscontro ecografico non ha evidenziato lesioni muscolari ma solo un edema che costringerà il giocatore a qualche giorno di riposo. Domani è previsto un solo allenamento. A fine allenamento ha parlato del momento del Messina il centrocampista Kevin Biondi.