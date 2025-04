Bisconte, a buon punto i lavori per la riqualificazione della piazza VIDEO

Messina. La pavimentazione è stata sostituita. In arrivo nuovi arredi e giochi, in passato vandalizzati

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Piazza Padri Passionisti a Bisconte aveva bisogno di essere riqualificata. In passato sia gli arredi che i giochi erano stati vandalizzati. Inoltre, c’era bisogno di mettere in sicurezza le aiuole degli alberi e la pavimentazione dissestata. Nel mese di febbraio sono iniziati gli interventi per la riqualificazione. I lavori procedono a buon ritmo e la nuova piazza inizia a prende forma.

Sostituita la pavimentazione, ora arredi e giochi

La pavimentazione è stata sostituita. Sono stati realizzati gli scivoli, uno per ogni lato della piazza, per rendere lo spazio accessibile a tutti. Si sta completando la sistemazione delle aiuole intorno agli alberi. Una volta conclusi questi interventi, verranno collocati nuovi arredi urbani e giochi per i bambini. La speranza è che lo spazio pubblico riqualificato non torni ad essere oggetto di atti vandalici.

