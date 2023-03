Borse ed elastici realizzati dalle detenute come simbolo di libertà VIDEO - Tempostretto

L’iniziativa dal titolo “Creiamo bellezza e armonia” è realizzata alla Casa Circondariale di Gazzi

MESSINA. Nell’ambito del progetto nazionale “Il tavolo permanente della legalità”, si stanno portando avanti dei laboratori creativi presso la casa circondariale di Messina, iniziativa dal titolo “Creiamo bellezza e armonia”. Le detenute hanno realizzato a mano dei sacchetti di stoffa e degli elastici per capelli. Il laboratorio di artigianato è una prosecuzione dell’attività creativa, cominciata qualche mese fa con il confezionamento di prodotti cosmetici fatti in case.

“Un filo di solidarietà”

Saponette e creme sono state prodotte infatti da alcuni alunni dell’Istituto Minutoli, i quali nei giorni scorsi hanno potuto incontrare in presenza le detenute, avendo assistito al loro spettacolo teatrale andato in scena alla casa Circondariale. Responsabili del progetto Ivonne Cannata, referente dell’Istituto Minutoli per la casa circondariale, e la docente referente del progetto Ptof Maria Lucia Crupi: “Oltre l’attività didattica abbiamo creato un rapporto di scambio fra società esterna e chi vive in carcere, tessendo un filo di solidarietà”.