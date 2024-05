Calabria. Valditara: “Il governo ha stanziato 850 milioni di euro per le scuole calabresi” VIDEO

“Stiamo lavorando per rilanciare dal punto di vista scolastico questa meravigliosa regione che ha delle straordinarie potenzialità”

“Sono circa 850 milioni, gli euro che l’attuale governo ha destinato alle scuole calabresi”. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nella sua visita calabrese di quest’oggi. Di questi, quasi 600 milioni sono destinati all’edilizia scolastica, messe in sicurezza, nuove palestre, messe in sicurezza di asili nido, mense scolastiche e scuole nuove. 217 milioni di euro per il potenziamento scolastico, orientamento, formazione personale e scuola 4.0. E infine 28 milioni di Agenda Sud e 16 milioni laboratori agrari, alberghieri, nautici e aeronautici.