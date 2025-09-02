Cantieri fantasma, sequestro da 1 mln di euro per falsi bonus edilizi VIDEO

11 indagati per una truffa con ecobonus e sismabonus per 3 lavori tra Mistretta e Tusa

Sono 11 gli indagati, tra professionisti e imprenditori, coinvolti nell’operazione “Cantieri fantasma” della Guardia di Finanza su un giro di false fatture e false attestazioni che ha portato al sequestro preventivo per oltre 1 milione 600 mila euro.

Sequestrati immobili e denaro

Sotto chiave sono finiti denaro e immobili degli indagati, fino all’ ammontare dei crediti di imposta incamerati dagli indagati attraverso per operazioni inesistenti e di asseverazioni non veritiere relative ai lavori su tre immobili di pregio tra Mistretta e Tusa per i quali avevano ottenuto il sismabonus e l’ecobonus al 110%.

L’indagine della Gdf

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina e della Tenenza di Sant’Agata di Militello hanno analizzato una mole di documenti contabili, rapporti economici e finanziari, verificato le perizie dei tecnici abilitati ed effettuato sopralluoghi, scoprendo la truffa sui lavori di ristrutturazione, ammontanti complessivamente a 950 mila euro.

Il meccanismo della truffa

Secondo la Procura di Patti, che ha spiccato gli 11 avvisi di garanzia e chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dei beni, con il coinvolgimento dei tecnici i costruttori e i consulenti hanno presentato false attestazioni di avanzamento dei lavori, false fatture ed asseverazioni, per realizzare la truffa e monetizzare i crediti d’imposta.