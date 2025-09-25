 Caos a Villaggio Unrra. "Negli orari di ingresso e uscita da scuola si blocca tutto" VIDEO

Caos a Villaggio Unrra. “Negli orari di ingresso e uscita da scuola si blocca tutto” VIDEO

Silvia De Domenico

Caos a Villaggio Unrra. “Negli orari di ingresso e uscita da scuola si blocca tutto” VIDEO

giovedì 25 Settembre 2025 - 13:50

I residenti sono esasperati per le lunghe file che si creano ogni giorno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Auto incolonnate anche per mezz’ora e clacson che suonano di continuo. E’ il caos che affrontano gli abitanti di Villaggio Unrra da quando è ricominciata la scuola. Negli orari di ingresso e di uscita dal plesso scolastico si blocca tutto. I residenti sono esasperati per le lunghe file che si creano ogni giorno da più di due settimane ormai.

Traffico esasperato da parcheggi poco consoni e tir

L’ingresso e l’uscita dei tir che si occupano del trasporto della terra estratta per il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo è stato spostato di 300 metri. “La situazione è cambiata per i residenti ma non per chi ogni mattina deve subire la fila dell’ingresso e uscita della scuola”. Lo dice Alessandro Brigandì, presidente dell’associazione “Isamu pubbirazzu”. E continua: “Il traffico è esasperato sia dai parcheggi poco consoni davanti alla scuola che dalla presenza di numerosi tir, chiediamo giornalmente il servizio della Polizia municipale per assicurare ordine e sicurezza”.

Un commento

  1. Cittadino Amico 25 Settembre 2025 14:39

    Potrebbero provare a non cercare di entrare dentro la scuola con l’auto magari lasciandola a più di 15 metri dall’ingresso e facendosi il tratto a piedi.

