Caos a Villaggio Unrra. “Negli orari di ingresso e uscita da scuola si blocca tutto” VIDEO

I residenti sono esasperati per le lunghe file che si creano ogni giorno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Auto incolonnate anche per mezz’ora e clacson che suonano di continuo. E’ il caos che affrontano gli abitanti di Villaggio Unrra da quando è ricominciata la scuola. Negli orari di ingresso e di uscita dal plesso scolastico si blocca tutto. I residenti sono esasperati per le lunghe file che si creano ogni giorno da più di due settimane ormai.

Traffico esasperato da parcheggi poco consoni e tir

L’ingresso e l’uscita dei tir che si occupano del trasporto della terra estratta per il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo è stato spostato di 300 metri. “La situazione è cambiata per i residenti ma non per chi ogni mattina deve subire la fila dell’ingresso e uscita della scuola”. Lo dice Alessandro Brigandì, presidente dell’associazione “Isamu pubbirazzu”. E continua: “Il traffico è esasperato sia dai parcheggi poco consoni davanti alla scuola che dalla presenza di numerosi tir, chiediamo giornalmente il servizio della Polizia municipale per assicurare ordine e sicurezza”.