Capo Peloro spiaggia più bella d'Italia. Ma a pochi metri la fogna arriva in mare VIDEO - Tempostretto

I residenti lo segnalano da anni. L'Amam comunica che si sta programmando la risoluzione definitiva

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Siamo stanchi di dover chiudere tutte le finestre e di non poter andare al mare dopo ogni pioggia”. È la segnalazione dei residenti di via Torre: quando piove si ritrovano a fare i conti con la fogna che fuoriesce sulla spiaggia e si riversa in mare. L’aria diventa irrespirabile e insalubre.

In via Torre, a pochi metri dal Pilone

Succede nel villaggio di Torre Faro, a pochi metri dalla spiaggia di Capo Peloro che di recente ha conquistato il titolo di spiaggia più bella d’Italia dalla rivista americana National Geographic.

Anni di segnalazioni a Comune e Amam

Non è una situazione nuova ma vecchia di decenni. Le segnalazioni inoltrate dai residenti a Comune di Messina ed Amam sono molte. Puntualmente la società partecipata risponde con interventi tampone, che però non sono stati finora risolutivi.

Ecco le immagini relative agli ultimi episodi di pioggia e le condizioni della spiaggia, molto frequentata da famiglie con bambini, questa mattina. Il tombino era circondato da carta igienica fuoriuscita insieme al resto. Lungo l’arenile si è fatto strada un fiume di liquami che sono arrivati fino all’acqua del mare.

Amam: “Stiamo programmando la risoluzione definitiva”

“Amam questa mattina è intervenuta a seguito delle piogge abbondanti che si sono verificate per ripristinare e risolvere i problemi e le criticità che si sono verificate – dice la presidente Loredana Bonasera -. Nel caso specifico di piazza Feluca è un intervento per il quale si sta programmando la sua risoluzione definitiva”.