Cappuccini, un progetto da 5 milioni per rifare campo di atletica e piscina coperta VIDEO

I lavori in quella scoperta si sono conclusi da mesi e l'impianto è stato affidato a Messina social city

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una piscina chiusa da anni in seguito al crollo del tetto e un impianto di atletica che necessita di interventi di riqualificazione. L’intero impianto Cappuccini verrà rimesso a nuovo con un progetto da 5 milioni di Euro. Il Comune di Messina ha partecipato ad un bando regionale per rimettere a nuovo l’intero plesso del torrente Trapani.

La piscina scoperta affidata a Messina social city

Nel frattempo si sono conclusi i lavori di riqualificazione della piscina scoperta. Il cantiere è stato chiuso ad aprile ma l’impianto è ancora chiuso. A giugno la piscina rimessa a nuovo è stata affidata a Messina social city. “Adesso l’azienda speciale sta preparando tutte quelle azioni propedeutiche all’affidamento alle società sportive che si occupano di nuoto”, spiega l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro.