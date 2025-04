Piscina Cappuccini, lavori conclusi. Ora il bando per l’affidamento temporaneo VIDEO

Il Comune punta a ristrutturare anche vasca coperta, per i tuffi e campo di atletica. "A maggio il bando regionale da 5 milioni"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori alla Piscina Cappuccini si sono conclusi da qualche giorno. La vasca esterna è pronta ad accogliere gli atleti. Sono stati fatti anche degli interventi nella tribuna, negli spogliatoi, nelle docce e nei bagni. Insieme all’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, visitiamo l’impianto chiuso da anni. Ecco cosa è stato fatto per rimettere in funzione la piscina all’aperto e perché i lavori si sono conclusi in ritardo.

“Prima un filtro, poi la caldaia: ecco gli imprevisti”

“Una serie di imprevisti hanno ritardato la consegna. Prima un filtro, poi la caldaia”, spiega l’assessore Finocchiaro. “Sapevamo che ci sarebbero stati degli intoppi proprio perché l’impianto non era in funzione da anni e penso pure che sia stato meglio affrontarli adesso piuttosto che dopo aver affidato l’impianto a qualche società sportiva”. E in effetti è questo adesso il prossimo passaggio per rivedere la piscina aperta.

Affidamento temporaneo, non oltre un anno e mezzo

L’assessore precisa inoltre che non è lui a dettare i tempi, in quanto ci sono direttori dei lavori, uffici e dipartimenti competenti a farlo. “Io mi limito a riportarli alla città e a fare da tramite tra le società sportive e gli uffici del Comune”. Adesso che i tecnici hanno dato parere sulla conformità dell’impianto sarà il dipartimento Sport a pubblicare il bando per l’affidamento temporaneo della piscina. Si tratterà, infatti, di darlo in gestione a una società sportiva per uno o al massimo un anno e mezzo. Poi l’intero impianto potrebbe essere chiuso di nuovo per lavori.

Il progetto da 5 milioni per ristrutturare l’intero impianto

Il Comune di Messina, infatti, mira ad ottenere un finanziamento regionale da 5 milioni di euro per ristrutturare l’intero impianto Cappuccini. Dalla piscina coperta alla vasca per i tuffi e al campo di atletica. A maggio uscirà il bando regionale e Finocchiaro è fiducioso che Messina abbia tutte le carte in regola per vincerlo. “E’ essenziale che l’impianto sia multidisciplinare e questo lo è”, commenta l’assessore.

Se così dovesse essere, si saprà più o meno a fine anno. Poi i lavori per ristrutturare vasche e campo dovrebbero durare circa due anni. Quindi l’impianto Cappuccini potrebbe avere un nuovo volto, multidisciplinare appunto, nel 2028.