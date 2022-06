Carbone: "Il Messina non può perdere la serie C" VIDEO - Tempostretto

Il neo consigliere comunale è il promotore della campagna di raccolta fondi

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico

MESSINA – Sono oltre 500 i tifosi che hanno già sottoscritto la petizione con cui si spera di sostenere almeno una parte dei costi di iscrizione al prossimo campionato di Serie C dell’Acr Messina. Stamattina dopo l’incontro con il sindaco Federico Basile, il presidente Pietro Sciotto ha ricevuto anche Dario Carbone, prossimo consigliere comunale e portavoce dei tifosi che si sono attivati in queste ore.

“C’è una parte di città che vuole salvare quello che è un vero patrimonio sportivo – ha dichiarato – perché il Messina non deve e non può perdere la Serie C. In poche ore si sono raggiunti numeri importanti, perché 500 non sono pochi. Ma siamo convinti che risponderanno tanti altri. E soprattutto che risponderanno anche imprenditori, come fatto da Tempostretto e dal suo editore Pippo Trimarchi, il primo ad appoggiare la nostra causa”.

