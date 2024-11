“Giovani, carichi e con tanta voglia di fare”: l’emozione dei nuovi assunti al Comune VIDEO

Per Roberto e Anna, che sono anche una coppia nella vita, questa firma rappresenta un nuovo inizio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due professionisti che hanno studiato e lavorato tanto prima di firmare quello che forse è il contratto più importante della loro vita. Roberto Frisone e Anna Aveni, entrambi avvocati, sono a tutti gli effetti nuovi funzionari amministrativi di Palazzo Zanca. Fra i 171 assunti stamattina dal Comune di Messina c’è anche questa giovane coppia. Li incontriamo pochi minuti dopo la firma insieme ad un gruppo di nuovi colleghi. Alcuni di loro sono anche rientrati da fuori città per tentare di vincere questo concorso e tornare a vivere a Messina. Sorridono, fanno amicizia e hanno tutti negli occhi l’emozione di chi ce l’ha fatta.

“Siamo carichi per questa nuova esperienza lavorativa, sicuramente diversa dalla libera professione da cui provengo”, racconta Roberto Frisone. “Siamo quasi tutti giovani e con tanta voglia di fare”, aggiunge Anna Aveni. Per i due nuovi assunti, che sono anche una coppia nella vita, questa firma rappresenta un nuovo inizio. E concludono con una battuta: “Ci auguriamo di essere assegnati ad uffici diversi altrimenti una delle due cose potrebbe non continuare”.

Basile: “Nel 2025 dipendenti rinnovati del 50%”

I nuovi dipendenti del Comune di Messina sono tutti funzionari tecnici e amministrativi. Ognuno di loro nei prossimi giorni scoprirà il dipartimento a cui verrà assegnato e per loro inizierà un periodo di formazione. Insieme ai 135 già assunti a marzo rappresentano forze nuove per l’ente, la cui struttura sarà radicalmente modificata. Inoltre arriveranno presto anche i 122 nuovi agenti della polizia municipale, il cui concorso si sta svolgendo in questi giorni. In totale Palazzo Zanca avrà 560 nuovi dipendenti. “Un rinnovamento del 50%, fondamentale per l’ente, che si consoliderà nel 2025″, dichiara il sindaco Federico Basile.