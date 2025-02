Piazza Duomo, ecco la nuova pista di ghiaccio. Montaggio quasi completato VIDEO

San Valentino e Carnevale sui pattini: la pista rimarrà aperta fino al 30 marzo

MESSINA – Quasi completato il montaggio della pista di ghiaccio a piazza Duomo. Si potrà pattinare sia a San Valentino che a Carnevale. Una pista di 20 metri e accanto le tipiche casette di legno dei paesini di montagna.

Dal 7 febbraio l’Ice Carnival Fest 2025

“E’ stata una scelta ben precisa quella di portarla a Messina in un altro periodo dell’anno, come ad esempio il Carnevale”, spiega la direttrice artistica dell’evento Ice Carnival Fest 2025, Teresa Impollonia. Con la sua Blueseansicily, in collaborazione con Etna eventi, ha proposto all’Amministrazione comunale un calendario di eventi lungo più di un mese. Le iniziative si rivolgono a diversi target d’età e sono dedicate ai cittadini e visitatori che transitano ogni giorno dalla piazza principale della città. La pista di ghiaccio sarà inaugurata il prossimo 7 febbraio e si potrà pattinare fino al 30 marzo.