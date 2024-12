Ccpm di Taormina, la grande festa di Natale e le sorprese di “zia” Mara Venier e Fiorello VIDEO

Una giornata di gioia per bambini, genitori e medici. Presenti anche i sindaci De Luca, Lo Giudice e Cicero e il direttore dell'Asp Cuccì

TAORMINA – Grande festa per medici, piccoli pazienti e genitori della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, quella che si è tenuta ieri pomeriggio e che ha visto partecipare tanta gente, tra cui anche rappresentanti della politica. Presenti, infatti, i sindaci Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice e Mario Cicero, rispettivamente di Taormina, Santa Teresa di Riva, Castelbuono e Sperlinga. A partecipare è stato anche il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, che è anche sindaco di Sperlinga.

Il Comitato Genitori: “Leggi a misura di bambino”

Una gradita sorpresa è arrivata da parte di “zia” Mara Venier e del comico siciliano Rosario Fiorello. I due hanno inviato dei video di auguri mostrando il proprio sostegno ai bambini e agli “amici del Ccpm”. Caterina Rizzo, rappresentante del comitato dei genitori, ha ricordato agli esponenti politici presenti che “servono leggi a misura di bambino” e ha parlato dell‘incontro avuto in mattinata proprio con il direttore generale Cuccì. Poi le “scuse” a Lo Giudice e De Luca per i continui messaggi e il pressing costante: “Ma dovete capire che qui in ballo c’è la vita dei nostri figli, dovete aiutarci”.

Proprio De Luca ha poi annunciato che il 3 luglio 2025 ci sarà uno spettacolo di beneficenza al Teatro Antico di Taormina per il Ccpm, con Fiorello testimonial. Nel corso della serata, inoltre, è stato proiettato il docufilm girato durante la missione in Zambia dello scorso settembre dal videoreporter Matteo Arrigo dal titolo “Siamo chi siamo”.