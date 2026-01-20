Ciclone Harry. “Peggioramento nel pomeriggio, presidi fissi nei territori più a rischio” VIDEO

In serata si deciderà l'apertura delle scuole di domani a Messina. Occhi puntati sulla zona sud della città

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I telefoni squillano continuamente. Gli operatori e i volontari della Protezione civile comunale rispondono alle segnalazioni e alle richieste d’aiuto dei cittadini. Ecco come lavora il Coc, Centro operativo comunale, nei casi di allerta ed emergenze. In questo caso occhi puntati sul ciclone Harry e la zona sud di Messina.

9 ordinanze di temporaneo allontanamento

L’assessore alla Protezione civile, Massimo Minutoli, aggiorna sulle situazioni più critiche in città. Osservata speciale la zona sud di Messina, in particolare il tratto fra Giampilieri Marina e Mili Marina. In questa zona sono state emanate 9 ordinanze di temporaneo allentamento indirizzate a 9 particelle considerate a rischio. E’ stato allestito e attrezzato il PalaMili, come previsto nel piano comunale di emergenza, per accogliere gli eventuali sfollati.

Presidi fissi e 150 volontari in campo

In campo presidi fissi e 150 persone fra volontari, Polizia municipale e geologi a supporto della popolazione. “Si prevede un peggioramento nel pomeriggio, sembrerebbe ci sia un leggero ritardo. I nostri esperti monitorano costantemente la situazione e in seguito al bollettino regionale che verrà emanato nel pomeriggio daremo le indicazioni alla cittadinanza”, spiega l’assessore Minutoli.

Anche l’apertura delle scuole di domani verrà stabilita nel tardo pomeriggio di oggi.

