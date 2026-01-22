 Cocina sui luoghi distrutti dalle mareggiate: "Danni per almeno 750 milioni di euro" VIDEO

Cocina sui luoghi distrutti dalle mareggiate: “Danni per almeno 750 milioni di euro” VIDEO

Silvia De Domenico

Cocina sui luoghi distrutti dalle mareggiate: “Danni per almeno 750 milioni di euro” VIDEO

giovedì 22 Gennaio 2026 - 19:10

Dalla Regione 70 mln per avviare la messa in sicurezza. Programma e stime della Protezione Civile

Intervista di Marco Oliveri e Silvia De Domenico

S. TERESA – “Si comincerà dalla rimozione dei detriti, serviranno tanti soldi che i comuni hanno anticipato, oggi la Regione ha stanziato 70 milioni di euro, dobbiamo ripristinare le strutture essenziali”. Così Salvatore Cocina, parla degli interventi in programma sul litorale jonico del messinese, dove da oggi scatta la fase post emergenziale della messa in sicurezza.

I danni in Sicilia

Il capo della Protezione civile regionale delinea anche i passaggi successivi e la stima del danno, effettuata a 24 ore dal flagello lasciato dal ciclone Harry, quindi ancora provvisorio. “La seconda fase dell’emergenza servirà per la stabilizzazione di quanto messo in sicurezza e danneggiato – spiega Cocina – Soltanto poi si passerà alla ricostruzione che sarà affrontata con la nuova legge predisposta dal Ministro Musumeci. Abbiamo stimato danni per almeno 750 milioni di euro, sono stati impattati oltre centinaia di chilometri di litorale su cui insistono centinaia di attività economiche. Da domani c’è il problema di ripristino di queste attività economiche, non soltanto quella delle strade e dei lungomari”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina perde la libreria Bonanzinga ma non la sua libraia: “Perché chiudo e com’è cambiato il mondo della lettura”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED