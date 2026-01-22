Lo Giudice: “A S. Teresa situazione disastrosa, nostra priorità sono i cittadini” VIDEO

Il sindaco del centro jonico fa la conta dei danni: "Lungomare compromesso nella quasi totalità, servono almeno 55 milioni"

Intervista di Marco Olivieri e Silvia De Domenico



S. TERESA – “Stiamo vivendo una situazione disastrosa, il lungomare è compromesso nella quasi totalità, ancora il 30 per cento dei cittadini non ha l’elettricità, ancora manca un bypass per completare il ripristino della condotta idrica, stiamo fornendo i cittadini con le autobotti. La priorità è dare aiuto e assistenza alla popolazione per tornare alla normalità”, dice Danilo Lo Giudice durante il sopralluogo di Musumeci, Ciciliano e Cocina sul lungomare tra i più colpiti dal ciclone Harry.

Il sindaco di Santa Teresa di Riva spiega che le prime stime parlano di 55 milioni di danni: “Sono state danneggiate tantissime attività economiche che operavano sul lungomare oltre le infrastrutture e le strutture pubbliche. Servono norme in deroga”.

