“Come leader politico devo crescere? Ha ragione De Luca” VIDEO

A tu per tu con il sindaco Basile in vista della revisione nella Giunta e nelle partecipate a Messina

MESSINA – “Io un bravo amministratore ma politicamente devo crescere? Ha ragione Cateno De Luca”. Il sindaco di Messina Federico Basile smorza ogni polemica: “Io faccio il sindaco da due anni, in continuità con l’amministrazione precedente, ed è normale che debba crescere politicamente”. Il capo di Sud chiama Nord ha dichiarato infatti di recente: “Il sindaco è Basile e Cateno De Luca è il leader. Io ho già dato come sindaco di Messina e Basile invece crescerà come leader politico”.

Nel frattempo, novità in vista a Palazzo Zanca. In primo piano la revisione delle partecipate, “con l’obiettivo di avviare un nuovo corso entro dicembre”. E il 28 ottobre sarà “comunicato il nome del direttore generale della Città metropolitana di Messina dopo le dimissioni di Salvo Puccio, che si occuperà a tempo pieno del Comune di Messina. Il 31 ottobre, invece, verrà nominato un nuovo assessore.

Articoli correlati