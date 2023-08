Cordoli sul corso Cavour: dall'Università al Boccetta, poi si proseguirà in via Garibaldi VIDEO - Tempostretto

Bus e pullman deviati in via Garibaldi per tutta la durata dei lavori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori per l’installazione dei cordoli gialli sul corso Cavour. Stamattina è stato montato il secondo tratto in direzione nord. Serviranno a delimitare la corsia preferenziale di bus e pullman e quella ciclabile. Il montaggio, iniziato ieri mattina dall’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro, proseguirà lungo tutto il corso fino al viale Boccetta. Poi si continuerà sulla via Garibaldi.