Corteo per Gaza. Il sindaco incontra i manifestanti dopo i disordini a Palazzo Zanca VIDEO

"Nessun atteggiamento ostativo da parte di questa amministrazione. La vostra è una protesta legittima"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Momenti di tensione alla fine della manifestazione pro Palestina. All’arrivo in piazza Unione Europea un gruppo di manifestanti è entrato dentro Palazzo Zanca. Nei disordini è stata forzata e danneggiata la porta del Salone delle Bandiere. Dopo l’intervento della Polizia Municipale, della Polizia e della Digos i manifestanti sono stati allontanati dal palazzo comunale.

“Bastava attendere di aprire la porta anziché romperla”

“Tensioni che si sarebbero anche potute evitare. Bastava attendere di aprire la porta anziché romperla, diciamo che va bene così però lo spirito non deve essere quello di distruggere ma di costruire”, commenta a caldo il sindaco Federico Basile.

La bandiera della Palestina appesa a Palazzo Zanca

I partecipanti alla manifestazione l’hanno atteso fuori dal Comune per un breve momento di confronto. “E’ stata appesa la bandiera della Palestina sul balcone del palazzo comunale, capisco i momenti accaldati della manifestazione e non posso che condividere la battaglia che state portando avanti”, dice al microfono. “Non c’è un elemento di condivisione rispetto a questo che possiamo anche definire genocidio che sta accadendo. Non c’è nessun tipo di atteggiamento ostativo da parte di questa amministrazione, la vostra è una protesta legittima“, conclude i sindaco Basile.