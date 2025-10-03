 Corteo per Gaza. Il sindaco incontra i manifestanti dopo i disordini a Palazzo Zanca VIDEO

Corteo per Gaza. Il sindaco incontra i manifestanti dopo i disordini a Palazzo Zanca VIDEO

Silvia De Domenico

Corteo per Gaza. Il sindaco incontra i manifestanti dopo i disordini a Palazzo Zanca VIDEO

venerdì 03 Ottobre 2025 - 14:00

"Nessun atteggiamento ostativo da parte di questa amministrazione. La vostra è una protesta legittima"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Momenti di tensione alla fine della manifestazione pro Palestina. All’arrivo in piazza Unione Europea un gruppo di manifestanti è entrato dentro Palazzo Zanca. Nei disordini è stata forzata e danneggiata la porta del Salone delle Bandiere. Dopo l’intervento della Polizia Municipale, della Polizia e della Digos i manifestanti sono stati allontanati dal palazzo comunale.

“Bastava attendere di aprire la porta anziché romperla”

“Tensioni che si sarebbero anche potute evitare. Bastava attendere di aprire la porta anziché romperla, diciamo che va bene così però lo spirito non deve essere quello di distruggere ma di costruire”, commenta a caldo il sindaco Federico Basile.

manifestazione gaza palazzo zanca

La bandiera della Palestina appesa a Palazzo Zanca

I partecipanti alla manifestazione l’hanno atteso fuori dal Comune per un breve momento di confronto. “E’ stata appesa la bandiera della Palestina sul balcone del palazzo comunale, capisco i momenti accaldati della manifestazione e non posso che condividere la battaglia che state portando avanti”, dice al microfono. “Non c’è un elemento di condivisione rispetto a questo che possiamo anche definire genocidio che sta accadendo. Non c’è nessun tipo di atteggiamento ostativo da parte di questa amministrazione, la vostra è una protesta legittima“, conclude i sindaco Basile.

manifestazione gaza palazzo zanca

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Meteo: domenica sera irromperà il secondo impulso freddo, rischio temporali e primi fiocchi sui Nebrodi
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED