Cuzzocrea: "In 5 anni di rettorato Unime ha scalato classifiche ed è più internazionale" VIDEO - Tempostretto

E' la prima inaugurazione di anno accademico da presidente della Crui, il magnifico: "Questo inorgoglisce me e tutto l'Ateneo"

di Silvia De Domenico

MESSINA – “In questi 5 anni abbiamo raccolto le sfide internazionali, abbiamo sdoganato il provincialismo di una visione diversa di università, abbiamo accettato le sconfitte ma allo stesso tempo scalato tutte le classifiche, in cui non eravamo neanche presenti”, dichiara il rettore dell’Università degli Studi di Messina Salvatore Cuzzocrea. E continua: “Il grazie va a tutti colleghi e allo staff dell’università che hanno creduto in un progetto ambizioso, perché essere in quelle classifiche significa paragonarsi con i migliori al mondo e non essere soltanto l’Università degli Studi di Messina”.

E’ la sua prima inaugurazione di anno accademico da presidente della Crui (Conferenza dei rettori universitari italiani). Ospite della giornata la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Cuzzocrea: “Al ministro chiederò di lavorare insieme per portare ancora più in alto il sistema universitario italiano”.