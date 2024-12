Dai militari sui tetti ai balconi pieni: Jill Biden a Gesso è un evento attesissimo IL VIDEO

Giovani e anziani del villaggio pronti ad accogliere la first lady Usa

MESSINA – Nel video di Silvia De Domenico, l’attesa dell’arrivo della first lady Usa Jill Biden, in vista a Gesso per riscoprire le proprie origini. Sui tetti e in ogni strada militari e forze dell’ordine. Sui balconi e in piazza una folla di cittadini con bandiere italiane e americane oltre a striscioni e cartelli. Presenti la prefetta Cosima Di Stani, il questore Annino Gargano, il sindaco Federico Basile, l’assessore Roberto Cicala e il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina. (Qui la fotogallery).