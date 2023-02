Daniele Ingemi, l'uomo-radar: "Vi spiego come si fanno le previsioni meteo" VIDEO - Tempostretto

Intervista al meteorologo messinese che aggiorna puntualmente i nostri lettori sulle previsioni del tempo

Servizio video di Matteo Arrigo

I lettori di Tempostretto sono stati tra i primi ad essere avvisati dell’ondata di maltempo che la scorsa settimana ha colpito soprattutto la zona jonica messinese, con onde alte e piogge consistenti. Merito del meteorologo Daniele Ingemi, “l’uomo-radar” che con le sue previsioni ci aggiorna puntualmente sull’evoluzione del tempo nell’area dello Stretto di Messina e in provincia.

Daniele, come viene effettuata una previsione?

“Le previsioni meteo – risponde Ingemi – vengono elaborate in base a quelli che sono i prodotti dei modelli meteorologici, ossia simulazioni fatte nell’atmosfera da “super computer” che elaborano i dati emessi ogni sei ore dalle stazioni meteorologiche sinottiche presenti in Europa. Le mappe prodotte da questi “cervelloni” vengono poi da noi studiate per elaborare le previsioni. Va specificato che le previsioni valgono entro le 72 ore, dopo parliamo invece di “tendenza”, un’ipotesi previsionale”.

Come si diventa meteorologo?

“Con tanta passione nei confronti dei fenomeni della natura e con tanto studio, con tanta dedizione. Non è facile ma di sicuro è un mestiere molto affascinante. Negli ultimi tempi con il cambiamento climatico e il manifestarsi di fenomeni estremi questo mestiere è diventato di fondamentale importanza, in termini di protezione civile e non solo. Fino a poco tempo fa per diventare meteorologo bisogna seguire l’Accademia dell’Aeronautica Militare, oggi ci sono tanti corsi universitari. Tra questi, quello di Fisica e poi la specializzazione in Fisica dell’atmosfera. Oltre allo studio ci vogliono tanti anni di pratica”.