De Luca: “Io e il Consiglio abbiamo due modi antitetici di intendere la politica”. VIDEO

Il sindaco Cateno De Luca rompe il silenzio delle ultime ore con un video postato sulla sua pagina Fb . Il primo cittadino commenta quanto avvenuto giovedì sera in Consiglio comunale, con cui – dice - lo scontro non è solo politico ma su due modi diversi di intendere la politica.

Sempre sul social network, il sindaco scrive: “Ho sempre sognato di poter essere artefice e protagonista della politica del FARE !

La democrazia è confronto ed anche scontro e richiede i suoi tempi ed io ne sono consapevole. Non posso accettare però che la democrazia sia un interminabile rito che genera sfiducia e danni irreversibile a causa delle decisioni assunte in ritardo o, peggio ancora, a causa di decisioni non assunte. Di fronte ad un corpo moribondo vi immaginate la discussione tra medici che non trovano l’accordo sulla cura ? La discussione sicuramente è giusta ma i protagonisti, pur sapendo che il paziente rischia di morire da un secondo all’altro, preferisco non intervenire perché non vogliono assumersi la responsabilità dell’errore o dell’ inadeguatezza della cura che potrebbe rivelarsi fatale.

Spesso infatti si preferisce continuare a discutere nella consapevolezza che è meglio far morire da solo il paziente (morte naturale) pur di non essere additato di essere stato la causa della morte del paziente per l’inadeguatezza dell’intervento curativo. La politica, e soprattutto l’amministrazione delle comunità, è’ una vera e propria assunzione di responsabilità che richiede molto spesso decisioni forti e celeri”.