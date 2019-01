De Luca: «Ecco perché realizzare il Palagiustizia in via la Farina». VIDEO

MESSINA 28 GENNAIO 2019 - In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che si è svolto sabato mattina a Palazzo Piacentini, il sindaco ha fatto un excursus su quanto avvenuto in questi anni in merito all’annosa vicenda del secondo tribunale.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha spiegato perché la sua amministrazione ha deciso di cambiare rotta rispetto alla giunta Accorinti, che aveva avviato l’iter per la realizzazione del Palagiustizia nell’ex Ospedale militare, e di procedere con un'altra soluzione. Per l'amministrazione De Luca, il secondo tribunale deve sorgere in via La Farina.

NEL VIDEO LA RELAZIONE DI DE LUCA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO