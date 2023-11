Dire grazie e chiedere scusa non costa nulla: quando sono i piccoli a ricordarlo ai grandi VIDEO - Tempostretto

Nella Giornata mondiale della gentilezza riparte la staffetta fra le scuole. Ecco le parole gentili dei bambini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’omino della gentilezza fa tappa a Palazzo Zanca. Per un mese la cassetta postale speciale creata dall’Istituto comprensivo “La Pira Gentiluomo” rimarrà nell’atrio del Comune di Messina per poi tornare a fare la staffetta fra le scuola. La scuola di Bisconte è capofila del progetto e a seguirla quest’anno sono la “Paino Gravitelli”, “Manzoni Dina e Clarenza”, “Pascoli Crispi” e “Paradiso”.

“Essere gentili non è difficile”

Gli alunni delle scuole elementari e medie, una rappresentanza per ogni scuola, hanno realizzato quadretti, scritto pensieri e recitato filastrocche per ricordare ai grandi che essere gentili non è così difficile. “La gentilezza non costa nulla”, ci hanno raccontato i bambini.

Ecco i loro lavori presentati questa mattina nel Salone delle bandiere, davanti al sindaco Federico Basile e all’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Currò. La professoressa Luisa Lo Manto, dirigente scolastico dell’Istituto “La Pira Gentiluomo” racconta come è nato il progetto di cui è referente l’insegnante della stessa scuola Pinella Bertuccelli.

La “staffetta dell’omino della gentilezza”, così ribattezzata dalle scuole, è iniziata due anni fa e quest’anno conta la partecipazione 5 scuole, con l’augurio che il prossimo anno il progetto si allarghi sempre di più.