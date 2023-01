Discarica a cielo aperto. "Ho buttato i rifiuti in strada ma non lo faccio più" VIDEO - Tempostretto

L'intervento della sezione ambientale della polizia municipale di Messina

MESSINA – Una signora butta quasi ogni giorno i rifiuti in strada, nel greto di un torrente, vicino a uno svincolo autostradale. Interviene, con il supporto delle telecamere, il reparto accertamenti illeciti ambientali della Polizia municipale di Messina. Dopo una serie di indagini e appostamenti, la donna viene multata, con un verbale di 600 euro. Ma l’obiettivo, come lo stesso ispettore auspica nel video e in quelli precedenti in esclusiva per Tempostretto, è che differenziare, e non gettare l’immondizia sul suolo pubblico, diventi un’abitudine di tutti i cittadini. Da parte sua, la signora ammette l’errore e promette: “Sì, è vero, ho gettato i rifiuti in strada. Ma non lo farò più”.

Si tratta di un lavoro instancabile che nasce dalla sinergia tra amministrazione comunale, Messina Servizi, polizia municipale e cittadinanza. Con il comandante Stefano Blasco e il responsabile della Polizia specialistica commissario Giovanni Giardina, l’attività di controllo sul territorio è svolta dalla sezione ambientale coordinata dagli ispettori Cosimo Petitto e Giacomo Visalli. Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro.

