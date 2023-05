Disegni dove sorgono mini discariche. L'idea della piccola Martina prende forma VIDEO - Tempostretto

"Dobbiamo Averne cura", il progetto di Messina Servizi per sensibilizzare gli incivili con le parole dei più piccoli

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Mamma perché la gente butta i rifiuti in strada?”. Dalla domanda ingenua di una bambina di 10 anni nasce l’idea di posizionare dei disegni dove ancora sorgono mini discariche abusive. Qualche mese fa la storia di Martina e del suo lavoretto appeso ad un albero (leggi qui) aveva incuriosito la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato. Dopo l’incontro della piccola con il sindaco e i vertici della partecipata è nato il progetto “Dobbiamo averne cura”. I primi disegni sono stati posizionati all’interno della nuova pineta di Montepiselli (vedi qui), e speriamo facciano da monito a chiunque frequenti lo spazio per un pic nic in famiglia o per giocare all’aria aperta.

I messaggi potenti e colorati dei piccoli rivolti ai grandi

Sono state coinvolte le scuole elementari e medie di Messina: i bambini hanno realizzato 70 disegni, ognuno con una frase rivolta a chi ancora si ostina a sporcare la città, i colli o i torrenti. “Fermati, fallo per me! La terra è la nostra casa, tienila pulita anche tu”, scrive Rossella, una bambina di terza elementare. “Se rispetti i luoghi in cui vivi puoi trarne benessere. Se non rispetti l’ambiente in cui vivi la terra si ammalerà”, scrivono Alberto e Andrea, due bambini di quinta elementare. “Non è giusto che la terra venga sporcata perché è un bene speciale ed è di tutti”, scrive Ruben, un bambini di quarta elementare.

Sono delle frasi semplici ma potentissime perché a scriverle e trasformarle in disegno sono bambini di 8, 9 e 10 anni. Loro hanno interiorizzato il rispetto per l’ambiente e per la nostra terra, mentre molti adulti lo hanno perso crescendo. Coloro che gettano i rifiuti sulle strade potrebbero essere i genitori, i nonni, gli zii o amici di questi bambini: è a tutti loro che questi messaggi sono rivolti.