Due medaglie al petto e un sorriso contagioso: la storia di un campione di canottaggio speciale VIDEO - Tempostretto

Si presenta come un vogatore e gli brillano gli occhi quando pensa alle gare: Salvatore Cacace è la punta di diamante della sua squadra

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Ci si allena in palestra con i compagni e in canoa sulle acque del lago grande di Ganzirri. Il canottaggio è uno sport inclusivo e di squadra e per Salvatore è stato amore a prima vista.

L’emozione delle prime medaglie

Dopo tanti anni a praticare il tennis, due anni fa ha provato a salire su un’imbarcazione e non ha più smesso. Gli allenamenti in palestra, le uscite al lago e poi le gare: ecco come è diventato un campione Salvatore Cacace. Nelle ultime due gare, una nazionale e una regionale, si è aggiudicato il terzo e il secondo posto. Quelle che sfoggia al collo soddisfatto sono due medaglie, di bronzo e d’argento, che hanno un grande significato per il giovane messinese.

L’allenatore Giovanni Ficarra: “Punta di diamante della squadra”

“Quello che ha fatto appassionare così tanto Salvatore a questo sport è la possibilità di stare molto a contatto con la natura, ci alleniamo in un lago inserito all’interno di una riserva naturale orientata”, racconta l’allenatore e campione mondiale Giovanni Ficarra. E continua: “Salvatore è la punta di diamante della nostra squadra, per le sue caratteristiche fisiche ma soprattutto umane”.

La passione per lo sport, per l’arte e per la sua Sara

A raccontare le passioni di Salvatore c’è anche la sua ex insegnante di sostegno Beatrice Belfiore, che è stata al suo fianco negli anni del liceo e l’ha portato a diplomarsi all’istituto artistico Basile. Dopo la maturità Salvatore ha poi proseguito la strada dell’arte iscrivendosi all’accademia delle belle arti di Messina. Lo sport e l’arte non sono le sue uniche passioni: il grande sogno di Salvatore è di diventare un dj. E con gli occhi che brillano non esita a raccontarci l’amore per la sua fidanzata Sara (leggi qui la storia).

Belfiore: “Guai se manca Salvatore in una trasferta”

“L’aspetto fondamentale del canottaggio è proprio far parte di una squadra, condividere le emozioni delle gare e la socialità nelle trasferte”, spiega la professoressa Belfiore. “In squadra non possono più fare a meno di lui e guai se manca Salvatore in una trasferta. È un ragazzo vulcanico, che ama sorridere e far sorridere”, racconta. “Si è sempre divertito a fare le imitazioni, compresa la mia”, dice sorridendo mentre Salvatore la imita nel gesto di toccarsi i capelli e guardarsi allo specchio.