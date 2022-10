È qui la festa, Halloween a Villa Mazzini con la IV Municipalità VIDEO - Tempostretto

L'iniziativa è in programma a Messina domenica 30 ottobre. Scontro tra consiglieri

Di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Domenica mattina Villa Mazzini si vestirà di arancione a tema Halloween. La IV Municipalità ha organizzato una festa per bambini con spettacoli teatrali, passeggiate sui pony, acroyoga, truccabambini e balli e musiche.

“Torniamo a vivere gli spazi dopo la pandemia”

Un evento che partirà alle 10 di domenica 30 ottobre e che punta a coinvolgere la cittadinanza, come spiega il presidente Matteo Grasso, con a fianco i vicepresidenti Debora Buda e (vicario) Antonio Giannetto: “Fondamentale tornare a vivere gli spazi e la città dopo il problema della pandemia. Vogliamo dare un segnale forte a Messina che deve risollevarsi dopo gli anni bui. Vogliamo che la città riparta com’è stato per la Vara o allo Street Food”.

Il caso dei bagni

Non ancora risolto il caso dei bagni, che ha portato allo scontro con due altri consiglieri di circoscrizione, Cristina Costanzo e Renato Coletta, che avevano denunciato l’assenza dei servizi igienici richiedendo che venissero installati per favorire la cittadinanza. Una richiesta “presente anche nella delibera. Abbiamo chiesto in alternativa di aprire quella dell’acquario o di installare i bagni chimici”, spiega Debora Buda.

Scontro all’interno della IV Municipalità

“Sono stati messi i nomi di Luzza e Ferrante che non sapevano nulla della conferenza – spiega Coletta -, che è stata organizzata dal presidente senza che loro due né io e la collega Costanzo lo sapessimo. Senza contare che il luogo istituzionale, in questo caso la sala del consiglio della IV Municipalità, è stata usata a titolo personale, episodio mai accaduto finora. Noi siamo dell’idea che la villa per ospitare eventi con centinaia di persone necessitava della ristrutturazione dei bagni, visto che è stata pure chiusa per 9 mesi. Diciamo anche che è deprimente vedere decine di persone che utilizzano le aiuole per i propri bisogni fisiologici”. Dichiarazioni condivise anche da Cristina Costanzo, che con Coletta ha chiesto già da giorni l’installazione dei bagni chimici.

Coletta: “Iniziativa politico-propagandistica”

Si acuisce, quindi, la frattura interna al consiglio di circoscrizione. Già nelle scorse settimane 5 membri del consiglio, proprio Coletta, Costanzo, Ferrante e Luzza a cui si era soltanto inizialmente accodato Lauro di Forza Italia, avevano espresso disappunto per il cambio di casacca di Grasso, passato dal Pd a Sicilia Vera. Poi lo scontro sui bagni e oggi l’ennesima discussione per la conferenza stampa e gli stessi servizi igienici: “L’iniziativa, di tipo politico-propagandistica, ha il sopravvento su quelle che sono le normali regole di igiene e decoro”.