Elezioni a Messina, il candidato più giovane è un liceale di 17 anni VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 10 Marzo 2026 - 07:10

“Ammiro Cateno da quando ero bambino”. Giacomo Lupò diventerà maggiorenne pochi giorni prima della presentazione delle liste

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha solo 17 anni e frequenta ancora il liceo. Giacomo Lupò è il più giovane candidato al Consiglio comunale di Messina. Diventerà maggiorenne il 20 aprile, appena 4 giorni prima della presentazione ufficiale delle liste. Ha deciso di scendere in campo nella lista degli under 35 a sostegno dell’ex sindaco Federico Basile. Ieri sera il debutto al Palacultura.

“I miei compagni di classe hanno già iniziato a lavorare con me a questa campagna elettorale”

La sua attività politica è iniziata fra i banchi di scuola come rappresentante d’istituto del liceo Emilio Ainis.
“Ammiro Cateno De Luca da quando avevo 9 o 10 anni”, racconta Lupò. E proprio la sua ammirazione per il leader di Sud chiama Nord l’ha portato a candidarsi per la prima volta. “Ma l’ho fatto anche per far avvicinare i giovani al voto. I miei compagni di classe e amici, ad esempio, hanno già iniziato a lavorare con me a questa campagna elettorale”, aggiunge.
È consapevole della sua giovane età e della poca esperienza politica sul campo ma spera comunque di farcela. “È se andrà male ho ancora tutta la vita davanti per riprovarci”, conclude.

