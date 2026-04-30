 Elezioni a Messina, sorteggiato l'ordine dei candidati: Scurria è il primo VIDEO

Elezioni a Messina, sorteggiato l’ordine dei candidati: Scurria è il primo VIDEO

Gianluca Santisi

Elezioni a Messina, sorteggiato l’ordine dei candidati: Scurria è il primo VIDEO

giovedì 30 Aprile 2026 - 17:50

A Palazzo Zanca l’estrazione per stabilire l’ordine di inserimento sui manifesti e sulle schede elettorali dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate

MESSINA – In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, oggi pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo Zanca, la Commissione Elettorale Circondariale, presieduta dalla dottoressa Cettina Pennisi, ha proceduto all’estrazione per stabilire l’ordine di inserimento sui manifesti e sulle schede elettorali dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate per l’elezione del Consiglio comunale. Questo l’ordine estratto: Scurria, Russo, Basile, Sciacca e Valvieri.

Il sorteggio rappresenta uno degli adempimenti preliminari previsti in vista della consultazione elettorale.

Per l’elezione del Consiglio comunale, le 26 liste compariranno nel seguente ordine:

1. Pd
2. DC – Pri – Partito Animalista
3. La politica del Fare
4. Marcello Scurria sindaco per Messina
5. Orgoglio messinese
6. Lavoro e solidarietà
7. Il futuro è adesso
8. Sud chiama Nord
9. De Luca sindaco di Sicilia
10. Sviluppo sostenibile
11. Amo Messina
12. Basile sindaco di Messina
13. Costa Blu
14. Movimento 5 Stelle – Controcorrente
15. Liberi e Forti
16. Fratelli d’Italia
17. Zancle
18. Noi moderati
19. Rinascita Messina
20. Forza Italia
21. Cateno per i giovani
22. Lillo Valvieri sindaco di Messina
23. Federico per Messina
24. Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia
25. Lega
26. Messina protagonista

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