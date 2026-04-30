Elezioni a Messina, sorteggiato l’ordine dei candidati: Scurria è il primo VIDEO

A Palazzo Zanca l’estrazione per stabilire l’ordine di inserimento sui manifesti e sulle schede elettorali dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate

MESSINA – In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, oggi pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo Zanca, la Commissione Elettorale Circondariale, presieduta dalla dottoressa Cettina Pennisi, ha proceduto all’estrazione per stabilire l’ordine di inserimento sui manifesti e sulle schede elettorali dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate per l’elezione del Consiglio comunale. Questo l’ordine estratto: Scurria, Russo, Basile, Sciacca e Valvieri.

Il sorteggio rappresenta uno degli adempimenti preliminari previsti in vista della consultazione elettorale.

Per l’elezione del Consiglio comunale, le 26 liste compariranno nel seguente ordine:

1. Pd

2. DC – Pri – Partito Animalista

3. La politica del Fare

4. Marcello Scurria sindaco per Messina

5. Orgoglio messinese

6. Lavoro e solidarietà

7. Il futuro è adesso

8. Sud chiama Nord

9. De Luca sindaco di Sicilia

10. Sviluppo sostenibile

11. Amo Messina

12. Basile sindaco di Messina

13. Costa Blu

14. Movimento 5 Stelle – Controcorrente

15. Liberi e Forti

16. Fratelli d’Italia

17. Zancle

18. Noi moderati

19. Rinascita Messina

20. Forza Italia

21. Cateno per i giovani

22. Lillo Valvieri sindaco di Messina

23. Federico per Messina

24. Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

25. Lega

26. Messina protagonista