Enjoy Sicily accoglie ragazzi stranieri, ma da Messina "nessuna richiesta" VIDEO - Tempostretto

La presidente Tiziana Versace ci spiega come funziona il programma del "Corpo europeo di solidarietà", che porta ragazzi in città europee. Ma i messinesi "restano scettici"

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Anche a Messina si sviluppa il programma “Corpo europeo di solidarietà”. Si tratta di un progetto che permette ai giovani tra i 18 e i 30 anni di poter richiedere una borsa di studio con cui coprire spese di vitto, alloggio e volo, oltre all’assicurazione, per raggiungere dal proprio paese d’origine l’Italia (e viceversa). A questo si aggiunge un “pocket money”, un piccolo budget per le spese mensili.

Enjoy Sicily e i volontari dall’estero

A spiegarcelo è Tiziana Versace, la presidente di Enjoy Sicily, tra le promotrici dell’attività a Messina: “I ragazzi dall’estero fanno la ricerca sul portale e si candidano, mandando curriculum e lettera motivazionale. Il loro ruolo? Sono volontari. Si tratta di un lavoro full time, non come dipendenti, in cui faranno da supporto al personale che già c’è. Mai sostituendolo. Hanno ferie, fine settimana liberi, ed è un modo per imparare la lingua, facendo esperienze nuove, cimentandosi in un lavoro nuovo a costo zero, senza avere spese”.

Versace: “Nessuno da Messina è mai partito con noi”

In questo caso sono cinque i ragazzi provenienti dalla Polonia che affiancano il personale dell’info point di Messina, aiutando nell’interazione con i tanti turisti che ogni giorno girano lungo le strade della città. Al contrario, però, nessun messinese ha mai richiesto ad Enjoy Sicily di poter partecipare al programma, viaggiando verso mete straniere: “No, nessuno di Messina ha mai fatto richiesta tramite noi. Ci sono arrivate tante candidature dalla provincia e dalla Lombardia. Forse Messina è ancora un po’ scettica e pensa che ci sia la fregatura dietro l’angolo, che dopo ci siano soldi da spendere. Serve forse qualcuno che faccia da apripista e poi la forza del passaparola”. “Chiunque voglia farlo – conclude Tiziana Versace – può rivolgersi a Enjoy Sicily o ad altre associazioni che si trovano sul portale, e candidarsi per un progetto specifico o inviare il curriculum”.