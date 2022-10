Erosione costiera a Galati Marina: “Dopo i lavori il problema si è spostato a nord” VIDEO - Tempostretto

Il mare ha scavato sotto la barriera di massi, facendo crollare i muri di cinta di alcune abitazioni

GALATI MARINA. I lavori a protezione della costa si sono conclusi appena da qualche mese, ma alle prime mareggiate il problema dell’erosione si è ripresentato a nord dell’abitato di Galati, in prossimità della foce del torrente Mili. Il mare ha scavato sotto le barriere di massi, provocando danni ad alcune abitazioni con il crollo di alcuni muri di cinta. A segnalare la situazione il consigliere della Prima Municipalità Alfredo Manganaro: “E’ evidente come i lavori eseguiti non siano stati sufficienti, il centro dell’abitato è protetto dai pennelli, ma a nord l’erosione è tornata a minacciare altre abitazioni. Chiedo l’intervento urgente a chi di competenza”.

Attendiamo una risposta a livello regionale e comunale.