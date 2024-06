Ex Fiera, il parco prende forma. La parte fronte mare sarà pronta ad agosto VIDEO

L'altra metà entro dicembre. Completate tutte le demolizioni, ora si lavorerà al verde, solarium e arredi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Viaggio nei cantiere del parco che sorgerà all’interno dell’ex Fiera di Messina. Quell’affaccio a mare negato prende forma e presto verrà restituito alla città. La prima metà dell’area riqualificata, infatti, sarà pronta ad agosto. Nel mese di maggio avevamo raccontato il progetto con il direttore dei lavori Giovanni Lazzari. Ad un mese e mezzo di distanza le demolizioni sono state tutte completate, anche lo scheletro dell’ultimo padiglione è stato buttato giù.

La nuova scalinata che porterà alla spiaggetta

Adesso si proseguirà con il verde, la scalinata dolce che porterà al solarium della spiaggetta vicina al viale Giostra e infine l’installazione degli arredi. In questa parte di parco, fronte mare, infatti verranno posizionati giochi per bambini, attrezzi per il fitness e poi sedute e panchine per sedersi e godere del panorama dello Stretto. Un affaccio per troppi anni negato.

I padiglioni vincolati verranno coperti con dei pannelli

I padiglioni rimasti in piedi non verranno toccati, poiché beni architettonici vincolati. Verranno però schermati con dei pannelli fino a quando con un nuovo progetto potranno essere recuperati e riqualificati per essere utilizzati.

L’altra metà del parco a dicembre. E il prato…

La seconda parte di parco, che va dalla spiaggetta al viale della Libertà, verrà completata entro la fine dell’anno. Qui sorgeranno i campi sportivi, un’arena e tanto verde. E a proposito del prato si sta valutando proprio in queste ore se e come modificare il sistema di irrigazione. “La siccità che ha colpito la Sicilia, e quindi Messina, è un problema molto serio che va affrontato anche quando si discute di progetti come questo”, ha spiegato Lazzari. Nelle prossime settimane verrà stabilito come si procederà su questo fronte.

