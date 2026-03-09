Ex I-Hub, lavori avviati. Le demolizioni partiranno dalla Casa del portuale VIDEO

Poi toccherà al Silos Granai. Al posto dei due edifici fatiscenti sorgerà una terrazza panoramica a Messina

MESSINA – Il cantiere è stato avviato da qualche giorno. Dopo mesi di attesa qualcosa si è mosso nell’area retroportuale. Le demolizioni di Casa del portuale e Silos Granai erano state annunciate a ottobre del 2025 ma di fatto non sono mai partite. Adesso sembra che le ruspe siano pronte a demolire i due edifici fatiscenti di fronte al terminal degli aliscafi di Messina.

Al posto di quelle strutture fatiscenti sorgerà una terrazza panoramica, ma anche un parcheggio e delle aree a verde. Il progetto iniziale di costruzione dell’Innovation Hub è stato spostato in un’altra zona di Messina. L’I-Hub, infatti, verrà realizzato in un’area compresa fra via Don Blasco e via Santa Cecilia.

