Scappa dai poliziotti e getta la cocaina, 38enne arrestato per spaccio

Aveva con sé 300 grammi e li ha lanciati verso un giardino, tentando di sfuggire a un controllo a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Aveva con sé 300 grammi di cocaina, di cui ha tentato di disfarsi. I poliziotti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di droga. Prima un controllo della polizia, intimandogli l’alt mentre era alla guida di un’auto che andava a velocità sostenuta. Dopo l’alt, l’uomo aveva proceduto per alcune centinaia di metri, fermandosi solo in prossimità dello spiazzo antistante il mercato ortofrutticolo. Nel momento dei controlli, il 38enne ha rivelato parecchio nervosismo, fino a divincolarsi e scappare.

Intanto i poliziotti avevano chiesto un supporto anche ai colleghi della Squadra mobile di Messina. Quando è iniziata la fuga, si sono accorti che l’uomo aveva lanciato un involucro verso un giardino. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il trentottenne e recuperato l’involucro voluminoso in plastica, nascosto in precedenza sotto il giubbotto. All’interno, i 300 grammi di cocaina. Da qui l’arresto in flagranza di reato per spaccio di droga.

Su disposione della Procura della Repubblica di Barcellona, l’arrestato si trova ora nel carcere barcellonese.