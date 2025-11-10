Ex Lavatoio, in attesa delle demolizioni la baraccopoli diventa una discarica VIDEO

Il grido d'aiuto dei cittadini che abitano di fronte alle baracche abbandonate: "Invasi da topi e blatte da più di un anno"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Baracche disabitate stracolme di rifiuti. In attesa delle demolizioni, ormai prossime, l’Ex Lavatoio si è trasformato in una discarica. Sacchetti di spazzatura non differenziata, ingombranti, materassi e tanto degrado. Il grido d’aiuto arriva dai cittadini che abitano di fronte alla baraccopoli. “Siamo invasi da topi e blatte. Molte baracche sono piene di rifiuti da più di un anno, è diventato invivibile”, due signore denunciano così la grave situazione igienico-sanitaria in cui sono costretti a vivere. “Quando piove poi i sacchetti si aprono e la spazzatura arriva fino alle nostre porte”, aggiungono le residenti.

In attesa delle demolizioni

Una situazione di degrado destinata a finire presto poiché la baraccopoli è ormai prossima alle demolizioni. “Dovevano iniziare a settembre, poi a ottobre, ora siamo a novembre e ancora non si vedono ruspe”, raccontano le cittadine esasperate.

Perdita d’acqua in una delle baracche disabitate

In una delle baracche disabitate scorre acqua dalle tubature, il forte rumore si sente già dalla porta d’ingresso. “Una perdita che non saprei dire da quanto va avanti, ma sicuramente da un po’ di tempo”, dice una delle signore. Una segnalazione che inoltriamo ad Amam, dirimpettaia della baraccopoli di Giostra.

Spettacolo indecoroso a pochi passi dalla palestra comunale di Ritiro

Uno spettacolo indecoroso anche per chi frequenta la palestra comunale di Ritiro, che si trova a pochi metri dalle baracche stracolme di rifiuti. “Una vergogna anche per i giocatori o le squadre di basket che arrivano da fuori Messina e vedono tutto questo schifo”, aggiunge una signora.

E’ accaduto in quasi tutte le baraccopoli sgomberate a Messina

Che le baracche sgomberate diventino discarica non è una novità ma ciò che è accaduto in quasi tutte le baraccopoli di Messina. Appena le famiglie vanno via e si trasferiscono nei nuovi alloggi le vecchie baracche si trasformano in discarica. Nonostante porte e finestre vengano quasi del tutto murate in molti casi gli incivili riescono comunque ad entrare o a lanciare i sacchetti da fuori. E’ accaduto nell’ex baraccopoli di Salita Tremonti, in via Catanoso, via Taormina, Largo Diogene e molte altre. In tutti questi casi prima di procedere con le demolizioni si deve intervenire prima con una bonifica straordinaria. E questo rappresenta un costo aggiuntivo per l’ufficio commissariale al Risanamento.

